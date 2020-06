Der Europäische Gerichtshof hat im Fall um fehlerhafte Brustimplantate aus Frankreich gegen die Klägerin entschieden.

Die Frau aus Deutschland hatte von der Versicherung des französischen Herstellers Schadenersatz gefordert. Diese hatte jedoch geltend gemacht, dass sie nur Schäden in Frankreich abdecken müsse. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hatte den EuGH gefragt, ob dies gegen das in der Europäischen Union geltende Diskriminierungsverbot auf Grundlage der Staatsangehörigkeit verstoße.



Nach Ansicht der Richterinnen und Richter in Luxemburg fällt der Sachverhalt jedoch nicht unter EU-Recht. Der Fall wird nun in Frankfurt weiter verhandelt. Weltweit sollen bis zu 400.000 Frauen solche Implantate aus gesundheitsschädlichem Industriesilikon bekommen haben, darunter auch etwa 5.000 aus Deutschland.



(Rechtssache C-581/18)