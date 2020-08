Grünen-Chef Habeck wirbt für einen Hitzeplan zum Schutz der Gesundheit.

Es brauche ein einheitliches, gestuftes Warnsystem, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Ferner müsse ein bundesweites Beratungstelefon geschaltet werden. Ein Förderprogramm im Umfang von 800 Millionen Euro solle die Errichtung von Grünflächen, Grün an Gebäuden und Frischluftschneisen fördern, für Schatten sorgen und öffentliche Wasserspender finanzieren. Die gegenwärtige Sommerhitze komme nicht überraschend, führte Habeck aus. Solche Hitzewellen würden künftig normal sein. Der Grünen-Vorsitzende verwies auf das Beispiel Frankreich, wo bereits ein mehrstufiger Hitzeaktionsplan umgesetzt werde.



In Trier wurde gestern mit 38,6 Grad die bundesweit bisher höchste Temperatur in diesem Jahr gemessen.