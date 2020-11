Arbeitnehmer sollen dauerhaft die Möglichkeit bekommen, sich per Videosprechstunde krankschreiben zu lassen.

Das plant das Bundesgesundheitsministerium einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge. Gesundheitsminister Spahn lässt demnach einen Gesetz entwerfen, wonach ein Patient sich krankschreiben und diese Krankschreibung auch verlängern lassen kann, ohne in die Sprechstunde in der Praxis zu gehen.



Seit Mitte Juli gilt, dass eine Krankschreibung für maximal sieben Tage auch per Video möglich ist. Damit sollen sich Patienten den Gang in eine Praxis sparen. Voraussetzung ist, dass der Versicherte der Arztpraxis bekannt ist und die Erkrankung eine solche Untersuchung zulässt. Der Gesetzgeber hat diese neue Möglichkeit der Krankschreibung unabhängig von der Corona-Pandemie geschaffen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.