Das Aktionsbündnis Patientensicherheit und der Verband der Ersatzkassen haben eine neue Initiative für mehr Patientensicherheit gefordert.

Bei der Vorstellung des "Weißbuches" in Berlin hieß es, zwar sei in den vergangenen Jahres schon einiges erreicht worden. Es gebe aber in allen Bereichen des Gesundheitswesens erheblichen Verbesserungsbedarf. Bei ein bis zwei Millionen Patienten pro Jahr träten "unerwünschte Ereignisse" auf, von Geschwüren über Fehldiagnosen bis hin zu schweren Infektionen. Vermeidbar wären bis zu 800.000 dieser Fälle.



Die Vorsitzende des Aktionsbündnisses, François-Kettner, verlangte, dass Patientensicherheit fester Bestandteil der Aus- und Weiterbildung werden müsse. Zudem müssten Patienten und Angehörige stärker eingebunden werden. Die Vorstandschefin des Verbands der Ersatzkassen, Elsner, warb für die Einführung einer bundeseinheitlichen Hygienerichtlinie.



Linksparteichef Riexinger sagte der Nachrichtenagentur AFP, der massive Personalmangel stelle eine Gefahr für Patienten dar. Daher müsse es eine gesetzliche Personalbemessung für Pfleger in Krankenhäusern geben.