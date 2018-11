Deutschland hat bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens einer Studie zufolge erheblichen Nachholbedarf.

In einem Vergleich von 17 Ländern landete die Bundesrepublik auf dem vorletzten Platz. Das teilte die Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh mit, in deren Auftrag die Untersuchung erstellt wurde. Während hierzulande noch Informationen auf Papier ausgetauscht und an den Grundlagen der digitalen Vernetzung gearbeitet werde, könnten Ärzte in anderen Ländern auf elektronische Akten zugreifen und Rezepte digital übermitteln, hieß es.



Für eine erfolgreiche Digitalisierung des Gesundheitswesens sind demnach Strategien, politische Führung und politisch verankerte Institutionen erforderlich, um den Prozess zu koordinieren. Deutschland und Spanien seien die einzigen untersuchten Länder, in denen es keine Agentur für digitale Gesundheit gebe.