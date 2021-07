In Deutschland hat der Pilotversuch zur Einführung des digitalen Rezeptes begonnen.

Die offizielle App für das sogenannte "E-Rezept" wurde zum kostenlosen Herunterladen bereitgestellt. In Berlin und Brandenburg werden es nun rund 50 Arztpraxen und 120 Apotheken testen und bewerten. Das Bundesgesundheitsministerium erhofft sich vom E-Rezept unter anderem eine höhere Arzneimittelsicherheit für Patienten, da alle eingenommenen Arzneimittel mit Blick auf Neben- und Wechselwirkungen kontinuierlich geprüft werden sollen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat dem System bereits die Freigabe erteilt.



Mit dem Pilotversuch zum E-Rezept startet auch die dritte Phase des großangelegten Digitalisierungsprojektes im deutschen Gesundheitswesen - die Einführung der elektronischen Patientenakte. Seit heute sollen alle Arztpraxen an die sogenannte digitale Telematik-Infrastruktur des Gesundheitswesens angeschlossen sein.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.