Bundesgesundheitsminister Spahn will die Notfallversorgung grundlegend umbauen.

Im Moment kämen zu viele Patienten in die Krankenhäuser, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Ziel der Pläne sei eine stärkere Steuerung, um eine Überforderung von Pflegekräften und Ärzten zu vermeiden und die Situation für Patienten zu verbessern. Künftig sollen demnach neue gebündelte Telefon-Leitstellen und zentrale Anlaufstellen in Kliniken je nach Dringlichkeit des Anliegens über die Behandlung entscheiden.