Nach dem bislang schwersten Bootsunglück in diesem Jahr vor der libyschen Küste sind 62 der mehr als 100 vermissten Menschen tot geborgen worden.

Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf libysche Sicherheitskräfte. Die Opfer sollen zu den mehr als 100 Flüchtlingen gehören, die nach dem Untergang eines Holzbootes auf dem Mittelmeer vermisst wurden. 145 Insassen konnten nach den Angaben der Internationalen Organisation für Migration gerettet werden. Angesichts des neuen Bootsunglücks forderte die Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt die Wiederaufnahme staatlicher Seenotrettung. Die Tragödie zeige, wie dringend eine staatlich finanzierte Seenotrettung gebraucht werde, sagte sie der "Augsburger Allgemeinen". Die Grünen-Politikerin forderte ein gemeinsames Aufnahmesystem und eine faire Verteilung von Geflüchteten in der Europäischen Union. Auch UNO-Flüchtlingskommissar Grandi verlangte von den westlichen Staaten ein Umdenken. - Italiens Innenminister Salvini verweigerte heute einem Schiff der eigenen Küstenwache mit 135 Flüchtlingen an Bord die Einfahrt in einen italienischen Hafen. Er werde die Menschen erst an Land lassen, wenn es schriftliche Zusagen anderer Staaten zur Aufnahme gebe, sagte Salvini.