Das gesunkene Korvettenschiff "HTMS Sukhothai" vor der Küste der thailändischen Provinz Prachuap Khiri Khan. (Uncredited / Royal Thai Navy / AP / dp / Uncredited)

15 Besatzungsmitglieder würden weiterhin vermisst, berichtete die "Bangkok Post". Die Sucharbeiten dauern seit fast einer Woche an. Flugzeuge und Taucher sind im Einsatz. Auch im Wrack wird nach den Vermissten gesucht. Die Korvette war vergangenen Sonntag etwa 37 Kilometer vor der Küste der Provinz Prachuap Khiri Khan im Golf von Thailand in einen Sturm geraten und gesunken. Das Schiff wurde in den USA hergestellt und befand sich seit etwa 36 Jahren im Einsatz.

