Eine Untersuchungskommission hat die argentinische Regierung für das U-Boot-Unglück vor knapp zwei Jahren verantwortlich gemacht.

Das U-Boot sei in einem schlechten Zustand gewesen, heißt es in dem Bericht des Gremiums, aus dem argentinische Medien zitieren. Demnach hatte es vor der Autorisierung der letzten Mission mehr als 30 Störungen oder technische Ausfälle gegeben.



Das U-Boot war im November 2017 mit 44 Seeleuten an Bord vor der Südküste Argentiniens verunglückt. Zuvor hatte es technische Probleme an Bord gegeben.

In der Nähe der letzten bekannten Position des U-Bootes war eine Explosion registriert worden.