Die neuen Bund-Länder-Beschlüsse sehen für die Gastronomie 2G-Plus vor. (picture alliance/dpa)

Vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband - Dehoga - kam dagegen massive Kritik. Bayerns Verbandspräsidentin Inselkammer sagte im Deutschlandfunk , man setze bereits seit Monaten 2G um, und es gebe keinerlei gestiegenes Infektionsgeschehen. Die 2G-plus-Regel sende die klare Botschaft aus, man solle sicherheitshalber lieber keine Restaurants aufsuchen, kritisierte sie.

Die Ärzteorganisation Marburger Bund bezeichnete die Beschlüsse indes als unzureichend. Die Quarantäne-Befreiung für frisch geimpfte und genesene Kontaktpersonen sei medizinisch fragwürdig, sagte die Vorsitzende Johna der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Lauterbach: Stundenlang ohne Maske in einem Restaurant zu sitzen, ist gefährlich

Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte im ZDF, die Beschlüsse seien eine deutliche Verbesserung im Kampf gegen die Corona-Variante Omikron. Stundenlang ohne Maske etwa in einem Restaurant zu sitzen, sei angesichts der raschen Ausbreitung von Omikron sehr gefährlich. Dagegen kritisierte die Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Weidel, die flächendeckende 2G-Plus-Regelung werde dramatische Folgen für die bereits stark angeschlagene Gastronomie haben. Die Beschlüsse seien unverantwortlich. Es werde wieder auf die Sieben-Tage-Inzidenz geschaut statt vor allem auf die Auslastung der Krankenhäuser.

Unions-Fraktionsvorsitzende Brinkhaus äußerte Zweifel, ob man mit den neuen Maßnahmen die Omikron-Welle in den Griff bekomme. Der CDU-Politiker sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", man stehe weiter dazu bereit, die von einigen Bundesländern geforderte Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite im Bundestag zu beschließen.

Söder äußert sich skeptisch zu Beschlüssen

Der bayerische Ministerpräsident Söder sagte, die heutigen Bund-Länder-Beratungen seien ein Zwischenbericht. Viele Fragen bezüglich Omikron seien noch offen. Er sei beispielsweise skeptisch, ob die beschlossene 2G-Plus-Regel für die normale Gastronomie sinnvoll sei. Der bayerische Gesundheitsminister werde prüfen, ob diese Regelung im Freistaat notwendig sei.

Für Sachsen-Anhalt betonte Regierungschef Haseloff bereits, dass die 2-G-Plus-Regelung in seinem Bundesland nicht umgesetzt werden müsse. Zur Begründung sagte er, anders als in anderen Ländern gebe es in Sachsen-Anhalt fast nur die Delta-Variante des Virus.

Scholz: Länder sollen neue Regeln bald umsetzen

Bundeskanzler Scholz erklärte nach einer Videokonferenz, Genesene oder Geimpfte, die noch keine Auffrischungsimpfung hätten, müssten künftig für Restaurant- oder Café-Besuche einen zusätzlichen aktuellen Test vorlegen. Die Länder sollten die Regelung baldmöglichst umsetzen. Außerdem werden die Quarantäne- und Isolationsauflagen verkürzt, um zu viele Personalausfälle - insbesondere in wichtigen Versorgungsbereichen - zu vermeiden. Dem Beschluss zufolge werden Kontaktpersonen von der Quarantäne ausgenommen, wenn sie eine Auffrischungsimpfung haben, frisch doppelt geimpft oder gerade genesen sind. Für alle Übrigen sollen Isolation oder Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen enden, wenn sie sich nicht vorher freitesten lassen.

Scholz sagte, die neuen Bestimmungen seien weitreichend, aber angesichts der derzeitigen Situation notwendig. Man müsse sich in der Omikron-Welle auf sehr hohe Infektionszahlen einstellen. Sollten die getroffenen Regelungen konsequent umgesetzt werden, sei eine Verschärfung der derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen nicht notwendig, so Scholz.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.