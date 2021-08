In Frankreich gelten zur Eindämmung der Corona-Pandemie seit heute verschärfte Nachweispflichten.

Zugreisen und Besuche von Restaurants oder Cafés sind nur noch möglich, wenn man gegen das Coronavirus geimpft, negativ getestet oder von Covid-19 genesen ist. Die neue Regeln gelten zunächst bis Mitte November und nur für Erwachsene.



Bereits seit Mitte Juli wird der digitale Gesundheitspass in Kinos, Museen oder bei Großveranstaltungen verlangt. Frankreich steckt in einer vierten Corona-Welle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt landesweit bei 230, in den französischen Überseegebieten Martinique und Guadeloupe stieg sie auf 1.000. Dort sind weniger Menschen geimpft als auf dem französischen Festland.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.