Trotz massiver Kritik hat Chefredakteur Julian Reichelt die umstrittene Berichterstattung der „Bild“-Zeitung über die Tötung von fünf Kindern in Solingen gerechtfertigt.

Im Deutschlandfunk verwies Reichelt auf die sogenannte „Nachrichtenlage“ und auch auf das öffentliche Interesse an dem Fall. Zudem orientiere sich die Berichterstattung der "Bild"-Zeitung daran, wie die Ermittlungsbehörden in so einem Fall verfahren, so Reichelt weiter. Auch die Polizei habe auf ihrer Pressekonferenz Chats des überlebenden Jungen thematisiert und daraus zitiert. Nicht nur "Bild", sondern auch die Ermittlungsbehörden seien also zu der Einschätzung gelangt, dass diese Nachrichten, die "im Verlauf dieser Katastrophe geschrieben wurden, von überragendem Interesse sind".

Unverpixeltes Foto

In dem umstrittenen Artikel hatte die "Bild"-Zeitung mit einem Freund des überlebenden Kindes gesprochen. Dazu gab es Zitate aus WhatsApp-Nachrichten des Kindes und ein Foto des Freundes, unverpixelt. Über den Artikel berichtete das Portal "Bildblog", das die Veröffentlichungen der Bild-Zeitung seit Jahren kritisch beobachtet. Zitat: "Die 'Bild'-Redaktion benutzt ein Kind, um an private Aussagen eines anderen Kindes zu kommen."



Wie der "Tagesspiegel" schreibt, waren beim Presserat bis Samstagmittag 50 Beschwerden eingegangen - wegen Verletzung des Pressekodex. Möglicherweise betrifft das Ziffer acht, Schutz der Persönlichkeit. In Richtlinie 4.2. wird außerdem angemahnt, bei der Recherche gegenüber schutzbedürftigen Personen besondere Zurückhaltung walten zu lassen.

Artikel laut Tagesspiegel nicht mehr auffindbar

Der "Tagesspiegel" schreibt weiter, der Bild-Artikel sei seit Samstagnachmittag nicht mehr auf bild.de zu finden. Bei der "Berliner Zeitung" heißt es etwas anders, inzwischen stehe das unverpixelte Bild des zwölfjährigen Freundes nicht mehr auf Bild.de. Der Bericht über die WhatsApp-Nachrichten sei verändert worden: "Nach Angaben eines Springer-Sprechers hat das aber nichts mit dem Shitstorm zu tun."

Bildblog: RTL ist "kein Stück besser"

Inzwischen hat Bildblog seinen Artikel erweitert und darauf hingewiesen, dass auch RTL und RTL.de "kein Stück besser seien" als Bild. Denn: "Auch RTL hat ein Interview mit dem Freund des 11-Jährigen geführt, auch dort werden die privaten Nachrichten des Jungen, der seine Geschwister verloren hat, zitiert."



Die Berliner Zeitung ergänzt, dass inzwischen auch der ursprüngliche RTL-Bericht nicht mehr zu finden sei. Ein Sendersprecher habe mitgeteilt, sein Haus bedauere, "dass in einer ersten Fassung direkt aus einer Text-Nachricht des Jungen zitiert wurde". Weil RTL ein Fernsehsender ist und kein Presseverlag, ist übrigens hier nicht der Presserat zuständig.

"Eine Schande für den Journalismus"

Der Mainzer Journalistik-Professor Tanjev Schultz schrieb zu dem Fall bei t-online: "Nicht jeder, der sich mit einem Presseausweis bewaffnet, sollte Journalist genannt werden. Die Kinderschüttler sind eine Schande für den Journalismus." Das Wort Kinderschüttler bezieht sich auf den Begriff "Witwenschütteln", der, wie Schultz ausführt, für die "hässliche Praxis von Boulevardreportern, bei Katastrophen und Kriminalfällen die Hinterbliebenen zu bedrängen", verwendet wird.