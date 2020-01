Nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch einen gezielten US-Angriff im Irak wächst in vielen Ländern die Sorge vor einer Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

UNO-Generalsekretär Guterres rief alle Seiten zu maximaler Zurückhaltung auf. Die Welt könne sich keinen weiteren Golf-Krieg leisten. EU-Ratspräsident Michel betonte, der Kreislauf von Gewalt, Provokationen und Vergeltung müsse aufhören. Es bestehe das Risiko, dass es zu einem Gewaltausbruch in der ganzen Region komme und dass terroristische Kräfte aufstrebten. Auch die Regierungen von Frankreich, Großbritannien, der Türkei und Russland äußerten sich besorgt. Die Bundesregierung rief zur Besonnenheit auf. Außenminister Maas erklärte nach einem Telefonat mit seinem US-Kollegen Pompeo, es gehe jetzt darum, zu verhindern, dass eine weitere Eskalation die gesamte Region in Brand setze. Dazu nutze man alle diplomatischen Kanäle. Inzwischen wurden für die im Irak stationierten Bundeswehrangehörigen die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Der Einsatz zur Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte soll aber fortgesetzt werden.



Die Tötung Soleimanis sollte laut Pompeo einen bevorstehenden Angriff auf US-Bürger im Mittleren Osten verhindern. Demnach sei die Entscheidung zur Tötung des iranischen Generals auf Grundlage einer nachrichtendienstlichen Einschätzung gefallen. Details wollte er nicht nennen. US-Präsident Trump schrieb auf Twitter, Soleimani habe Tausende Amerikaner getötet oder verwundet und habe geplant, viele weitere umzubringen. Er hätte schon vor Jahren außer Gefecht gesetzt werden sollen. Nach den Worten Pompeos wollen die Vereinigten Staaten keinen Krieg mit dem Iran. Man werde Provokationen Teherans aber nicht unbeantwortet lassen.



Die iranische Führung hat heute über das weitere Vorgehen beraten. Sie sprach anschließend von einem großen strategischen Fehler der Vereinigten Staaten und drohte mit "schwerer Vergeltung". In fast allen Teilen des Irans kam es zu Kundgebungen gegen die USA. Das Parlament im Irak befasst sich morgen mit der Lage. Die USA hatten den Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden gestern in Bagdad getötet.