Die US-Armee hat Ghassem Soleimani, einen der ranghöchsten Generäle des Iran, getötet. Welche Bedeutung hatte er?

Soleimani war seit 1997 der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden. Diese werden als Einheit der Iranischen Revolutionsgarde im Ausland betrachtet. Die Al-Kuds-Brigaden sind im Syrienkonflikt ein relevanter Akteur und helfen unter anderem dabei, den dortigen Machthaber Assad an der Macht zu halten. Westliche Regierungen sehen in Soleimani einen Terroristen - Kanadas früherer Außenminister Baird nannte ihn 2014 einen "Agenten des Terrors, der sich als Held verkleidet". Wenn es um die iranische Einmischung in der Region geht, galt Soleimani als das militärische Gesicht.



Sein Ruf war im Irak und in Syrien berüchtigt, er zeigte sich in diesen Ländern häufig an der Seite schiitischer Milizen - und er galt dort als einer der Top-Strategen im Kampf gegen die Terrormiliz IS. Im Iran selbst genoss er innerhalb der iranischen Führung den Ruf eines absoluten Vorzeigesoldaten. Auch von Reformern wurde er respektiert, obwohl diese nicht immer auf einer Linie mit der Politik der Iranischen Revolutionsgarde waren, für die Soleimani stand.



Soleimani kam 1957 in Kerman in Südostiran zur Welt. Schon in seinen jungen Jahren war er gegen die Monarchie im Iran und unterstützte die von Ajatollah Ruhollah Chomeini geleitete islamische Bewegung. Nach der Revolution 1979 wurde er Mitglied der neu gegründeten Iranischen Revolutionsgarde, die de facto als zweite Streitmacht des Landes neben der klassischen Armee agieren sollte. Während des achtjährigen Krieges gegen den Irak (1980-88) war Soleimani aktiv in den Kampf gegen das Regime von Saddam Hussein involviert.



In einem Porträt aus dem Jahr 2015 bezeichnet die britische BBC Soleimani als "aufstrebenden Star". Er habe im Iran inzwischen fast den Status eines Prominenten erreicht und sei Thema von Dokumentarfilmen, Nachrichtenbeiträgen und sogar Popsongs. Soleimani fungierte laut dem früheren US-Botschafter im Irak, Ryan Crocker, sowohl als wichtige außenpolitische und diplomatische Instanz. Letztlich sei er derjenige gewesen, der Entscheidungen in diesen Bereichen getroffen hatte - und nicht das Außenministerium.



Der religiöse Führer des Iran, Chamenei, betonte nach der Tötung, Soleimani sei nun im Himmel. Vom US-Präsidenten Trump, der den Angriff angeordnet hatte, gab es bislang keine persönliche Reaktion. Der republikanische Senator Graham betonte, die militärische Aktion der USA sei eine direkte Reaktion auf die iranische Aggression, die von Soleimani und seinem Umfeld ausgegangen sei.