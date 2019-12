Für die deutsche Braubranche zeichnet sich für das zu Ende gehende Jahr ein deutlicher Absatzrückgang ab.

Bis Ende November sank der Bierabsatz nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes um 2,5 Prozent auf 85,2 Millionen Hektoliter. Obwohl sich das Geschäft im Dezember noch positiv entwickelt habe, werde am Jahresende wohl ein Minus von rund zwei Prozent stehen bleiben, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, Eichele, der Deutschen Presse-Agentur. Damit entspricht der Rückgang in etwa dem Verschwinden einer Großbrauerei.



In der Statistik ist nur alkoholhaltiges Bier enthalten. Das seit Jahren in der Verbrauchergunst steigende alkoholfreie Bier dürfte die Rückgänge nach Ansicht von Branchenkennern allerdings nicht voll ausgleichen.



Ins kommende Jahr blickt die Branche laut Verbandsgeschäftsführer Eichele unter anderem wegen der anstehenden Fußball-EM mit Optimismus. 2018 hatte neben der großen Hitze im Sommer auch die Fußball-WM für einen vergleichsweise hohen Bierkonsum gesorgt.