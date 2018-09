Der Anteil von Einweg-Behältern an den Getränkeverpackungen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen.

Wie die Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen mitteilte, wurden im Jahr 2016 rund 66 Prozent der Getränke in Einwegflaschen aus Plastik, Glas, Dosen oder Getränkekartons verkauft. Im Jahr 2004 waren es nur knapp 47 Prozent.



Die Grünen-Politikerin Hoffmann sprach sich angesichts der Zahlen für eine Abgabe auf Einwegverpackungen aus, damit der Handel verstärkt auf Mehrwegflaschen setze. Umweltschädliche Einwegflaschen verdrängten derzeit die ökologischeren Mehrwegflaschen vom Markt. Das sei auch für den Mittelstand schlecht, der über kleine Privatbrauereien und den Getränkehandel das Mehrwegsystem trage.