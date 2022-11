Kommentar zum Getreideabkommen

Mitte November läuft das Getreideabkommen aus. (picture alliance / )

Die Wiederaufnahme der Getreidelieferungen nach einer kurzfristigen Unterbrechung durch Russland zeigt, wie schwach die selbst ernannte Weltmacht mittlerweile ist. Erst wurde die russische Schwarzmeerflotte im Hafen von Sewastopol von feindlichen Drohnen getroffen. Dass Russland es nicht vermochte, das zu verhindern, spricht für sich. Dann hat Russland versucht, taktisch das Beste aus dieser offensichtlichen Niederlage herauszuholen. Es hat den Getreidedeal aufgekündigt mit der Begründung, die Ukraine habe den Getreidekorridor durch das Schwarze Meer genutzt, um die Schwarzmeerflotte anzugreifen.

Russland stellt eigene Interessen über die der Hungernden

Unabhängig davon, ob dieser Vorwurf stimmt, verzerrte er einmal mehr Ursache und Wirkung. Russland hat die Krim besetzt, es ist das volle Recht der Ukraine, das Militär des Aggressors anzugreifen. Putin aber hat versucht, das humanitäre Getreideabkommen zu missbrauchen, um weiteren Angriffen auf seine Schiffe vorzubeugen. Nach dem Motto: "Wenn die Ukraine ein weiteres Mal die Flotte angreift, ist Schluss mit den Getreideexporten." Russland hat damit erneut seine militärischen Interessen über die Hilfe für die Schwächsten dieser Welt, die Hungernden, gestellt.

Das Hin und Her Russlands ist ein Schlüsselmoment in diesem Krieg, aus dem man den richtigen Schluss ziehen sollte: Russland ist schwach, nicht nur militärisch.

Russland profitiert selbst vom Getreideabkommen

Mitte November läuft das Getreideabkommen aus. Schon seit Wochen sucht Russland Vorwände, um es nicht zu verlängern. Putin behauptete mehrfach, das Getreide gehe gar nicht an die armen Länder, sondern in die EU - was längst widerlegt ist. Russland hat dabei selbst großes Interesse, das Abkommen fortzusetzen, denn es profitiert davon: Auch Getreide und Düngemittel aus Russland werden so über das Schwarze Meer exportiert. Aber aus russischer Sicht nicht genug. Und so versucht Russland nun, Verhandlungsmasse aufzubauen, um bei den anstehenden Gesprächen möglichst viel für sich herauszuholen.

Die Hungernden der Welt sind Putin dabei herzlich egal. Es ist Zeit, dass sich diese Erkenntnis weltweit durchsetzt, und mit seinem jüngsten undurchdachten Manöver hat Putin sich einen Bärendienst erwiesen.

Es ist noch gar nicht lange her, da schwang sich Präsident Putin zum Führer der armen Länder gegen die Übermacht der USA und EU auf. Russische Diplomaten fuhren durch die Welt, machten Geschäfte mit Rohstoffen und Waffen, brachten Söldner und unterstützten Diktatoren und Autokraten. Russland nutzte aus, dass die USA sich vor Jahren aus einigen Weltregionen zurückgezogen hatten und dass die EU keine konsistente Außenpolitik hat. Putin wollte an die Macht der Sowjetunion anknüpfen. Das aber ist ein paar Nummern zu groß.

Russlands Schwäche auch für kluge PR-Kampagne nutzen

Die USA und die EU müssen ihre außenpolitischen Versäumnisse in Afrika, dem Nahen Osten und Asien jetzt ausgleichen. Und zwar unverzüglich. Durch Russlands Schwäche entsteht ein Momentum, in dem langfristige Bindungen geknüpft werden können und müssen, auch, damit China seinen Machtbereich nicht noch weiter ausbreitet. Dazu gehört auch eine kluge PR-Kampagne. Weltweit muss klar werden, wer an der drohenden Hungerkatastrophe Schuld ist: Russland. Die EU und die USA müssen den armen Ländern echte Partnerschaften anbieten, statt nur deren Ressourcen auszubeuten.

In wenigen Tagen treffen sich die Führer der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer der Welt. Das Treffen dieser G 20 ist der richtige Moment, um diese Signale auszusenden. Russland ist Teil der G 20. Es ist nicht zu erwarten, dass Wladimir Putin dort auftaucht. Er müsste sich der geballten Kritik der Demokraten stellen. Und auch Länder wie China und Indien unterstützen Russlands Krieg gegen die Ukraine nicht so, wie Putin sich das wohl vorgestellt hat. Eine Demütigung auf offener Weltbühne wird Putin vermeiden wollen.

EU und NATO sollten Stärke gegenüber Russland demonstrieren

Putin glaubt an das Recht des Stärkeren, jenseits von Regeln und Vereinbarungen. Lange Zeit galt Putin als stark. Das sollte nun endlich mit der Realität in Einklang gebracht werden. Russland, Putin, ist nicht stark. Wenn er EU- und NATO-Länder nicht militärisch angreift, liegt das an deren Stärke. Es gilt deshalb, was seit dem Beginn des Krieges Anfang 2014 versäumt wurde: In die Vorhand kommen. Russland treiben, zwingen, unter Druck setzen. Auch militärisch. Das Getreideabkommen ist ein guter Anlass, Stärke zu demonstrieren und die Schiffe auch ohne russische Kooperation fahren zu lassen. Abgesichert von der NATO. Denn wer die Macht des Stärkeren akzeptiert, der wird keine NATO-Schiffe angreifen.