Schwarzes Meer

Russland hat das Getreide-Abkommen mit der Ukraine ausgesetzt. Der Export ist ins Stocken geraten. (dpa/ Ukrainian Presidential Press Office/AP)

Das teilte das internationale Koordinationszentrum in Istanbul mit. Gestern konnten den Angaben zufolge noch neun Schiffe den zwischen Russland und der Ukraine vereinbarten Korridor im Schwarzen Meer passieren, mehr als zehn weitere Schiffe warten darauf.

Die polnische Regierung erklärte in Warschau, man stehe gemeinsam mit den anderen EU-Staaten bereit, um der Ukraine beim Transport essenzieller Güter zu helfen. Bundesaußenministerin Baerbock sagte in Berlin, es dürfe nicht von den Kriegsplänen Russlands abhängen, ob Familien in Libanon, Niger oder Bangladesch ihre nächste Mahlzeit bezahlen könnten.

Die Regierung in Moskau hatten den Rückzug damit begründet, dass ukrainisches Militär und britische Spezialisten seine Schwarzmeerflotte in Sewastopol attackiert hätten. Aus Kiew und London wird dies dementiert. Das Abkommen war Ende Juli unter Vermittlung der Türkei und der UNO in Istanbul unterzeichnet worden. Damit sollte die durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelöste globale Ernährungskrise abgemildert werden.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.