Nahost-Konflikt

Das Thema sollte zeitnah und sensibel im Unterricht aufgegriffen werden. Dafür seien auch mehr Unterstützung und Qualifikationsangebote für Lehrkräfte und Sozialpädagogen nötig, um diese besser auf solche schwierigen Situationen vorzubereiten.

GEW: Soziale Netzwerke tragen Verantwortung

Die Gewerkschaftsvorsitzende sieht aber auch die Betreiber sozialer Netzwerke in der Pflicht. Diese würden Kinder und Jugendliche häufig nicht in ausreichendem Maße vor Videos mit Gewaltdarstellungen schützen, so Finnern. Hier sei auch die Politik gefordert, für strengere Auflagen zu sorgen.

Leherverband sieht Antisemitismus in Schulen

Zuvor hatte der Deutsche Lehrerverband beklagt, dass nach dem Angriff der Hamas auf Israel sowie den israelischen Gegenschlägen die Schulen hierzulande nicht von Antisemitismus verschont blieben. Verbandspräsident Düll sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Lage werde regional immer angespannter. Das gelte besonders für solche Schulen, "an denen viele Schüler mit Wurzeln im arabischen Raum unterrichtet werden".

