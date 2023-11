Tarifstreit

Die Gewerkschaft GEW fordert 10,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Deinst. (Fabian Sommer/dpa)

Anlass sind die aktuellen Tarifverhandlungen. Lehrkräfte, Erzieher, Sozialarbeiter, Hochschuldozenten und studentische Beschäftigte an Universitäten sollen ihre Arbeit niederlegen. In Hamburg, Berlin, Leipzig und Karlsruhe sind Demonstrationen angekündigt.

Die GEW fordert gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi 10,5 Prozent mehr Geld für die bundesweit rund 1,1 Millionen Angestellten im öffentlichen Dienst, mindestens aber ein Plus von 500 Euro im Monat. Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Anfang November kein Angebot vorgelegt. Die nächsten Tarifgespräche beginnen am 7. Dezember in Potsdam.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.