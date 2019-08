Nach Medienberichten über Menschenrechtsverletzungen unter den Augen der Grenzschutzagentur Frontex hat die EU-Kommission auf die Vorwürfe reagiert. Eine Sprecherin sagte, man werde den Anschuldigungen nachgehen. Die ARD hatte gemeinsam mit anderen Medien berichtet, dass Migranten an mehreren EU-Außengrenzen zum Teil massiv misshandelt werden.

Jede Form von Gewalt an Migranten und Flüchtlingen sei inakzeptabel, betonte die Kommissionssprecherin. Frontex selbst erklärte, es sei ausgeschlossen, dass eigene Beamte an der Verletzung von Grundrechten beteiligt gewesen seien. Für die an den Einsätzen beteiligten nationalen Beamten gab die Behörde eine solche Erklärung nicht ab.



Nach Recherchen der ARD und anderer Medien tolerieren Frontex-Beamte Vorfälle an den EU-Außengrenzen etwa Bulgariens, Ungarns oder Griechenlands. Viele Flüchtlinge würden dort misshandelt oder gegen geltendes Recht zurückgeschickt werden. Auch Frontex-Mitarbeiter selbst sollen den Berichten zufolge etwa bei Abschiebeflügen an Menschenrechtsverletzungen beteiligt gewesen sein.

"Hunde auf Flüchtlinge gehetzt"

Das ARD-Magazin "report München" hatte gemeinsam mit dem britischen "Guardian" und dem Recherchezentrum "Correctiv" hunderte interne Dokumente ausgewertet. Die Journalisten folgern daraus, Frontex verschließe die Augen vor "exzessiver Gewalt, die an Europas Außengrenzen verübt" werde.



Die Berichte dokumentierten unter anderem Hetzjagden mit Hunden, Misshandlungen durch Schläge und Attacken mit Pfefferspray. Die Vorwürfe beziehen sich unter anderem auf Einsatzkräfte in Bulgarien, Ungarn und Griechenland. Frontex-Beamte hätten zudem unbegleitete Minderjährige abgeschoben oder Flüchtlinge medikamentös ruhiggestellt.

"Frontex macht sich mitschuldig"

Als EU-Agentur habe Frontex die Möglichkeit, als Reaktion auf diese Menschenrechtsverstöße die eigenen Mitarbeiter aus den Einsätzen in diesen Ländern abzuziehen, heißt es in dem Bericht weiter. Allerdings habe sie diese Maßnahme bislang kein einziges Mal umgesetzt. Frontex mache sich dadurch mitschuldig, kritisiert der Leiter des Frontex-Konsultativforums Stephan Kessler.



Der vom griechischen Parlament eingesetzte Menschenrechtsbeauftragte Andreas Potakis, der zwischen seiner Regierung und Frontex vermittelt, beklagte, dass "eine EU-Agentur niedrigere Standards zur Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit anwendet als das, was die EU ihren Mitgliedsstaaten vorschreibt." Die EU verliere so ihre moralische Autorität, sagte Potakis.



Frontex mit Sitz in Warschau ist seit 2004 für Grenzschutzfragen zuständig, auch wenn dies weiter hauptsächlich eine nationale Aufgabe ist. Die Experten der Behörde erstellen Risikoanalysen und sollen dafür sorgen, dass an allen Außengrenzen nach denselben Standards kontrolliert wird.