Das Europäische Parlament hat anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen eine Schweigeminute eingelegt.

Parlamentspräsident Sassoli sagte in Straßburg, es sei eine gemeinsame Aufgabe, für ein Ende solcher Taten zu arbeiten und die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen. Bei geschlechtsspezifischer Gewalt handele es sich um eine Menschenrechtsverletzung. Als Zeichen der Solidarität wurden die Gebäude des Parlaments mit orangefarbenem Licht angeleuchtet. In Berlin kündigte Bundesfamilienministerin Giffey heute 120 Millionen Euro in den kommenden vier Jahren für den Bau und Ausbau von Frauenhäusern an. Außerdem befürwortete die SPD-Politikerin einen Rechtsanspruch auf einen Platz in Frauenhäusern.



In Istanbul hat die Polizei bei einer Kundgebung gegen Gewalt an Frauen Tränengas gegen Teilnehmerinnen eingesetzt und die Demonstration aufgelöst, wie Korrespondenten berichten.