Im Iran kommt es seit Wochen zu Demonstrationen gegen die islamischen Führung des Landes. (IMAGO / ZUMA Wire / Stringer)

Demnach sollen Einsatzkräfte des Regimes mit Panzerfahrzeugen in die Stadt gefahren sein und wahllos auf Demonstranten geschossen haben. Zahlreiche Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt. Die regierungsnahe Nachrichtenagentur Tasnim stellte die Situation anders dar: In der Nacht hätten bewaffnete Terroristen Privathäuser und öffentliche Einrichtungen in Brand gesetzt, hieß es. In den sozialen Medien geteilte Videos zeigten Militärkonvois, die durch die Straßen fuhren.

20.11.2022