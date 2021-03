UNO-Generalsekretär Guterres hat die internationale Gemeinschaft zu mehr Einigkeit gegenüber der Militärjunta in Myanmar aufgefordert, die verstärkt mit Gewalt gegen Demonstrierende vorgeht. China äußerte Besorgnis und verurteilte die Gewalt. Das Land steht aber in der Kritik, seinen Einfluss nicht in ausreichendem Maße zu nutzen.

Angesichts der verhaltenen Reaktion Chinas auf das gewaltsame Vorgehen des Militärregimes in Myanmar verweist der Ostasien-Experte Sandschneider auf die vielfältigen Interessen Pekings in der Region. Myanmar habe als Transitland für den Waren- und Rohstofftransport für die Volksrepublik eine außerordentlich wichtige Bedeutung, sagte Sandschneider im Deutschlandfunk. Deshalb sei man besonders an Stabilität interessiert. Allerdings habe Peking inzwischen festgestellt, dass die Militärführung zunehmend Instabilität schaffe, daher gebe es auch in China inzwischen Kritik.



Die Beziehungen zum Regime in Myanmar seien ähnlich problematisch wie das Verhältnis zum Diktator Kim Jong Un in Nordkorea und sie gefährdeten ebenso das Internationale Image Chinas. Das nehme Peking aber in Kauf, wenn es um die Verteidigung strategischer, geopolitischer, wirtschaftlicher und militärischer Interessen gehe, ergänzte Sandschneider.



Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter forderte die rasche Einberufung eines internationalen Krisengipfels zu Myanmar. Russland und China demonstrierten noch immer ihre symbolische Unterstützung für das "menschenverachtende Regime" in Myanmar, kritisierte er in der "Heilbronner Stimme". Europa müsse den beiden Ländern klar machen, "dass wir ein Ende jeder Unterstützung und volle Kooperation im UN-Sicherheitsrat erwarten".



Deutschland und die EU könnten auf diese Interessen keinen Einfluss nehmen. Als relativ unwichtiger Akteur in der Region könne man außer einer öffentlichen Verurteilung der Geschehnisse in Myanmar auch nichts tun, um den Menschen vor Ort zu helfen. Sandschneider kritisierte, in der Vergangenheit habe man in Europa immer laut gegen solche Vorkommnisse protestiert, bei der nächsten internationalen Krise dann aber wieder weggeschaut.



