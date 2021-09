Die Vereinten Nationen haben vor einem Bürgerkrieg in Myanmar gewarnt.

Die Gewalt des Militärs gegen die eigene Bevölkerung sei in den vergangenen Wochen weiter eskaliert, sagte die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, in Genf. Dabei würden allem Anschein nach Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt. Seit ihrer Machtübernahme hätten sich die Militärs einer Vielzahl von Verbrechen schuldig gemacht, darunter Massenverhaftungen, Folter und Tötungen. Bachelet erklärte, die Täter müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Zugleich forderte sie von der Staatengemeinschaft mehr Anstrengungen, um die Demokratie in Myanmar wiederherzustellen.



Vor gut acht Monaten hatte das Militär gegen die gewählte Regierung unter Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi geputscht. Laut UNO wurden seither mehr als 1.100 Menschen getötet und mehr als 8.000 inhaftiert.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.