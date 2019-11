Die Pläne von Bundesfamilienministerin Giffey zum Ausbau von Frauenhäusern gehen Betroffenenverbänden nicht weit genug.

Die 120 Millionen Euro, die die Ministerin Ländern und Kommunen zur Verfügung stellen wolle, seien ausschließlich für Investitionen in bauliche Maßnahmen vorgesehen, sagte die Sprecherin des Bundesverbands Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, Grieger, im Deutschlandfunk. Für zusätzliches Personal sei das Geld nicht gedacht. Hierfür würden aber dauerhaft wesentlich höhere Beträge benötigt.



Giffey hatte im ARD-Fernsehen zudem erklärt, perspektivisch solle für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen ein Rechtsanspruch auf Unterbringung in einem Frauenhaus geschaffen werden. Die SPD-Politikerin äußerte sich am heutigen Internationalen Tag der Frauenrechte. In Berlin startete sie die Initiative "Stärker als Gewalt", die Betroffenen Hilfe und Beratung anbieten soll.



Die französische Regierung will zu einem besseren Schutz von Frauen die Gesetze verschärfen. Laut Ministerpräsident Philippe soll künftig auch psychische Gewalt stärker berücksichtigt werden.