In Deutschland wird nach Zahlen des Bundeskriminalamts mehr als einmal pro Stunde eine Frau von ihrem Partner gefährlich verletzt.

Das teilte Bundesfamilienministerin Giffey anlässich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen mit. Demnach wurden im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 140.000 Menschen Opfer versuchter oder vollendeter Gewalt in Partnerschaften. Im Jahr davor waren es noch etwas weniger.



Giffey startete heute in Berlin die bundesweite Initiative "Stärker als Gewalt", mit der die bisherigen Hilfs- und Beratungsangebote für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen gebündelt werden. Die SPD-Politikerin will in den kommenden vier Jahren außerdem 120 Millionen Euro für den Bau und Ausbau von Frauenhäusern zur Verfügung stellen.



Die Sprecherin des Bundesverbands Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, Grieger, kritisierte im Deutschlandfunk, mit dem Geld würden keine neuen Stellen in den Einrichtungen geschaffen. Diese würden jedoch dringend benötigt.