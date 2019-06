Immer mehr Frauen nehmen das bundesweite Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" in Anspruch.

Im Jahr 2018 gab es bei der Hotline rund 42.000 Kontakte - zwölf Prozent mehr als im Vorjahr und der fünfte Anstieg in Folge. In 59 Prozent der Beratungsfälle ging es um häusliche Gewalt. Die Zahlen gehen aus einem jährlichen Bericht des zuständigen Bundesfamilienministeriums hervor, der am Montag veröffentlicht wird und der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.



"Die Zahlen zeigen, immer mehr Frauen trauen sich, den ersten Schritt aus der Gewalt zu gehen", sagte Bundesfamilienministerin Giffey. Sie will am Montag bei Twitter und Facebook eine Informationsoffensive unter dem Hashtag #sicherdirhilfe starten, um noch mehr Betroffene auf das Angebot aufmerksam zu machen.



Die Nummer 08000 116 016 ist rund um die Uhr erreichbar. Mehr als 80 Beraterinnen helfen von Gewalt betroffenen Frauen kostenlos, anonym und vertraulich - und zwar nicht nur in deutscher Sprache. Die Kontaktaufnahme ist auch über Chat oder E-Mail unter www.hilfetelefon.de möglich. Neben der Unterstützung in akuten Krisensituationen vermittelt die Hotline betroffene Frauen und Mädchen auch an örtliche Beratungsstellen und an Frauenhäuser, wo sie Schutz suchen können.