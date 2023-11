Gesellschaft

Zu wenig Betten, zu wenig Personal: Frauenhäuser sind chronisch überlastet. (picture alliance/dpa/Ina Fassbender)

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen an diesem Samstag erklärte Paus in Berlin, sie wolle im kommenden Jahr ein Gewalthilfegesetz vorlegen. Eckpunkte seien bereits erarbeitet. Im Kern soll das Gesetz nach Darstellung der Ministerin dazu führen, dass Deutschland genügend Plätze in Frauenhäusern und Schutzwohnungen sowie Beratungsstellen schafft. Nach der Istanbul-Konvention sind Bund und Länder dazu verpflichtet.

Paus zufolge gibt es 350 Frauenhäuser, 100 Schutzwohnungen und 600 Beratungsstellen. Das Angebot, reiche leider nicht aus, sagte die Grünen-Politikerin.

