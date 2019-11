In Frankreich haben Tausende Menschen gegen Gewalt an Frauen und gegen Diskriminierung demonstriert.

Die Proteste fanden in der Hauptstadt Paris und rund 30 weiteren Städten statt. Unter dem Motto "Wir alle" machten die Teilnehmenden unter anderem auf die hohe Zahl sogenannter Femizide aufmerksam - also Tötungen von Frauen wegen ihres Geschlechts. Nach Recherchen der Nachrichtenagentur AFP gab es in diesem Jahr bis jetzt mindestens 116 solcher Fälle in Frankreich, im gesamten vergangenen Jahr seien es 121 gewesen.



Zuletzt hatten Experten des Europarats dem Land einen Mangel an Schutzunterkünften und zu laxe Gesetze vorgeworfen. Für Montag kündigte die französische Regierung Ergebnisse eines Runden Tischs gegen häusliche Gewalt an.