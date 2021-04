Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Sager, sieht die zunehmenden Anfeindungen und Angriffe gegen Kommunalpolitiker mit Sorge.

Dies sei fatal, weil man Menschen aus verschiedensten Bereichen für die Kommunalpolitik gewinnen müsse, sagte Sager dem Deutschlandfunk. Am Ende brauche man den gesellschaftlichen Zusammenhalt und müsse den Amtsträgern den Rücken stärken. Es sei notwendig, sich gegen Anfeindungen zu wehren.



Bundespräsident Steinmeier hatte heute zur zivilgesellschaftlichen Gegenwehr aufgerufen. Der Hass breche sich täglich Bahn, persönlich oder digital, seitenlang begründet oder erschreckend kurz mit Worten wie: 'Verrecke!', sagte Steinmeier. Die registrierten Angriffe auf Amts- und Mandatsträger hätten sich in den vergangenen drei Jahren verdoppelt. Gegenwehr sei dringend nötig. Der Bundespräsident verwies darauf, dass die kommunale Ebene durch ihre Bürgernähe besonders exponiert sei.



Steinmeier äußerte sich bei der Freischaltung eines Internet-Portals, an das sich bedrohte Kommunalpolitiker wenden können.

