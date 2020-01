Im Bundestag hat eine Aktuelle Stunde zur Gewalt gegen Kommunalpolitiker, Polizei und Rettungskräfte stattgefunden.

Der parlamentarische Staatsekretär Krings sprach von "erschreckenden Zahlen". Die Demokratie lebe davon, dass sich Politiker hauptamtlich und auch ehrenamtlich in den Dienst der Gemeinschaft stellten.



Der SPD-Abgeordnete Diaby betonte, es sei wichtig, die Demokratie zu verteidigen. Hass und Hetze könnten nicht das Mittel der Auseinandersetzung unserer Zeit werden. Diabys Büro in Halle war gestern angegriffen worden.



Nach Angaben der Polizei wurden Einschusslöcher an der Scheibe des Bürgerbüros festgestellt.



Der AfD-Poliker Hess warf den anderen Parteien vor, nicht in der Lage zu sein, Polizei und Rettungskräfte zu schützen.