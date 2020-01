Wegen zunehmender Gewalt gegen Kommunalpolitiker hat der Präsident des Deutschen Städtetages, Jung, erweiterte Möglichkeiten für die Ermittler gefordert.

Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften gegen Hasskriminalität - wie in Nordrhein-Westfalen - sollte es in allen Bundesländern geben, sagte der Leipziger Oberbürgermeister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Vorbildlich seien auch neue Richtlinien des Justizministeriums in Niedersachsen für die Strafverfolgung. Sie sähen vor, dass bei verbalen Attacken und Übergriffen Ermittlungsverfahren nicht ohne Weiteres wegen Geringfügigkeit eingestellt werden könnten. Dies sollte ebenfalls in anderen Bundesländern aufgegriffen werden.



SPD-Generalsekretär Klingbeil hatte vor wenigen Tagen zu einem parteiübergreifenden Krisentreffen eingeladen. Er sagte der Funke Mediengruppe, es müsse nun darum gehen, wie man die Zivilgesellschaft stärke, Polizei und Justiz sensibilisiere und Online-Plattformen in Verantwortung nehmen könne.