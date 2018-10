Ein Polizist in den USA ist wegen tödlicher Schüsse auf einen schwarzen Jugendlichen schuldig gesprochen worden.

Ein Geschworenengericht in Chicago verurteilte den Angeklagten wegen Totschlags. Der 40-Jährige hatte den jungen Mann vor vier Jahren erschossen. Videoaufnahmen zeigen, dass er 16 Mal auf ihn feuerte.



Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze haben in den vergangenen Jahren in den USA wiederholt zu Protesten in der afroamerikanischen Bevölkerung geführt.