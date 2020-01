Der Schiedsrichter-Chef des Deutschen Fußball-Bundes, Lutz Michael Fröhlich, hat die Profifußballer für die Gewalt gegen Unparteiische im Amateurfußball mitverantwortlich gemacht.

Die Profis seien "nun mal ein Vorbild für die Basis, sagte Fröhlich der Zeitung "Die Welt". "Und wenn bei den Profis Wildwestatmosphäre herrscht, dann herrscht die oftmals auch an der Basis." Deshalb müssten die Klubs und die Spieler in den obersten Ligen an der Lösung des Problems mitarbeiten. "Wir sollten den Fair-Play-Gedanken nicht mit Füßen treten lassen", sagte Fröhlich. Die Vereine müssten ihre Spieler noch mehr in die Pflicht nehmen.

Fröhlich: Profis vermitteln aggressive Grundeinstellung

Aus Fröhlichs Sicht vermitteln viele Profis, dass eine aggressive Grundeinstellung gegenüber den Schiedsrichtern in Ordnung sei, wenn sie auf Entscheidungen mit aggressiven Gebärden reagierten. Immerhin, so Fröhlich, sei das Thema inzwischen "in der Gesellschaft angekommen".



Im Amateurbereich hatten die Unparteiischen zuletzt ganze Spieltage bestreikt, um auf die steigende Gewaltbereitschaft auf deutschen Fußballplätzen hinzuweisen. Die Innenminister der Länder haben im Dezember ein bundesweites Lagebild über Gewalt gegen Fußball-Referees in Auftrag gegeben.



Viele Amateur-Schiedsrichter fühlen sich vom Deutschen-Fußball-Bund mit dem Problem allein gelassen. Der DFB spiele das Problem eher herunter. DFB-Vizepräsident Zimmermann verwies im November im Interview mit dem Deutschlandfunk auf bestehende Arbeitsgruppen zu Fairplay und Gewaltprävention.