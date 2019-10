Gewalt in Ambulanzen

Die Bundesregierung plant schärfere Strafen bei Gewalt gegen medizinisches Personal in den Notaufnahmen.

Das bestätigte Bundesgesundheitsminister Spahn den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Zahl der Übergriffe auf Ärzte und Pfleger sei in kürzester Zeit um mehr als die Hälfte gestiegen. Die Regierung sei nicht gewillt, das länger hinzunehmen, betonte der CDU-Politiker.



Demnach soll die Strafverschärfung vom Kabinett als Teil eines Eckpunktepapiers zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität beschlossen werden. Ein Gesetzentwurf soll laut Spahn in Kürze folgen.



Nach Informationen der Funke-Zeitungen soll das medizinische Personal in Notfallambulanzen im Strafrecht dann genauso behandelt werden wie zum Beispiel Rettungssanitäter. Vor zwei Jahren hatten Union und SPD den Schutz von Sicherheits- und Rettungskräften durch neue Straftatbestände verstärkt.