US-Präsident Biden hat sich für ein strengeres Waffenrecht ausgesprochen.

In Washington appellierte er an den Kongress, bestimmte schwere Feuerwaffen und Munition in Privatbesitz zu verbieten. Zudem solle bei allen Waffenverkäufen eine Sicherheitsüberprüfung der Kunden eingeführt werden. Biden äußerte sich zum dritten Jahrestag des Anschlags auf eine Highschool in Parkland im US-Bundesstaat Florida. Ein ehemaliger Schüler hatte dort 17 Menschen erschossen. In der Folge hatten landesweit viele Schülerinnen und Schüler für strengere Waffengesetze demonstriert.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.