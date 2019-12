Gewalt in der syrischen Provinz Idlib

Syrische Regierungstruppen haben ihre Angriffe in der Provinz Idlib verstärkt. Nach Angaben der Hilfsorganisation "Response Coordination Group" flohen in den vergangenen Wochen mehr als 216.000 Menschen.

Die Bewohner der Region hätten sich in Bussen, Lastwagen und Autos vor dem Bombardement der Truppen in Sicherheit gebracht, hieß es. Die Soldaten sollen seit vergangener Woche rund 40 Dörfer erobert haben.



Zwar war im September 2018 eine Waffenruhe für Idlib vereinbart worden. Im April dieses Jahres startete die syrische Armee jedoch eine neue Offensive gegen die islamistischen Rebellen in Idlib.