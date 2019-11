In Hongkong hält die Gewalt zwischen der Polizei und Demonstranten an.

Demonstranten schossen Pfeile ab und warfen Molotow-Cocktails. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Den Angaben zufolge wurde ein Polizist von einem Pfeil ins Bein getroffen und ins Krankenhaus gebracht. Einer der Schwerpunkte der Ausschreitungen war die Polytechnische Universität. Sie ist die letzte der fünf Universitäten in Hongkong, deren Campus noch besetzt ist.



Zwei festgenommene deutschen Austauschstudenten sind nach übereinstimmenden Medienberichten wieder frei. Demnach wurden sie schon gestern wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Laut "South China Morning Post" waren sie am Freitag festgesetzt worden, als sie sich in einer größeren Gruppe von Studenten bewegten. Der Vorwurf lautete auf "illegale Versammlung".



Die Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszon dauern seit Monaten an. Sie richten sich gegen die Regierung Hongkongs und gegen einen zunehmenden Einfluss der chinesischen Zentralregierung.