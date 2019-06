Die jüngste Gewalt in der syrischen Rebellenhochburg Idlib hat nach Angaben der Vereinten Nationen seit Anfang April mindestens 300.000 Menschen in die Flucht getrieben.

Viele Geflüchtete suchten Unterschlupf in völlig überfüllten Camps, sagte ein Sprecher des UNO-Welternährungsprogramms in Genf. Er verurteilte, dass von den Kriegsparteien zum Teil absichtlich Felder mit Gerste, Weizen und Gemüse in Brand gesteckt würden. In einigen Gegenden verhinderten ständige Bombardierungen, dass Bauern ihre Felder bestellen oder Ernten einfahren könnten. Dabei seien Nahrungsmittel dringend nötig.