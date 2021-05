Die UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet hat eine unabhängige Untersuchung der Gewalt in der kolumbianischen Stadt Cali gefordert.

Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, sagte Bachelet in Genf. Bei neuen Protesten in Cali kamen 13 Menschen ums Leben. Nach Angaben des Bürgermeisters schossen bewaffnete Zivilisten auf Demonstrierende. Menschenrechtler hatten bereits vor Tagen davon gesprochen, dass Sicherheitskräfte in Zivil in die Kundgebungen eingeschleust worden seien. Am Freitag waren bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei acht Menschen erschossen worden.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.