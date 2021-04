FDP-Fraktionsvize Lambsdorff hat die Bundesregierung aufgefordert, den Militärattaché von Myanmar sofort auszuweisen.

An der Botschaft des Landes in Berlin dürfe es keinen "diplomatischen Putsch" geben wie in London, sagte Lambsdorff. Er bezog sich dabei auf einen Vorfall an der myanmarischen Botschaft in Großbritannien. Dort war der Botschafter vom Militärattaché seines eigenen Landes ausgesperrt worden. Er hatte sich als Gegner des Militärputsches von Anfang Februar positioniert und die Freilassung der entmachteten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi gefordert.



Die britische Regierung erklärte, sie sei von der Militärjunta in Myanmar über die Abberufung des Botschafters unterrichtet worden. Entsprechend den diplomatischen Regeln müsse man die Entscheidung anerkennen.



In Myanmar selbst wurden bei Protesten gegen das Militärregime erneut mehrere Menschen getötet. Örtliche Medien berichten von mindestens elf Toten in der Stadt Taze im Nordwesten des Landes.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.