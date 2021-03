Als Reaktion auf das gewaltsame Vorgehen des Militärregimes in Myanmar gegen Demonstranten legen die USA einen Handelspakt mit dem Land auf Eis.

Das Abkommen aus dem Jahr 2013 werde mit sofortiger Wirkung ausgesetzt, teilte die US-Handelsbeauftragte Tai mit. Es solle erst wieder gelten, wenn die von der Armee abgesetzte demokratische Regierung ins Amt zurückkehre. Am Mittwoch will sich der UNO-Sicherheitsrat mit der jüngsten Eskalation der Gewalt befassen. UNO-Generalsekretär Guterres forderte die internationale Gemeinschaft auf, mehr Druck auf die Militärführung auszuüben.



Seit dem Beginn der Proteste gegen den Putsch in Myanmar wurden hunderte Menschen von Armee und Polizei getötet, allein am vergangenen Samstag nach UNO-Angaben mindestens 107.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.