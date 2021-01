Gewalt in Washington

Nach dem Gewaltausbruch in Washington hat der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, die US-Republikaner aufgefordert, sich vom amtierenden Präsidenten Trump zu distanzieren.

Die Verantwortung für die Vorfälle im Kapitol liege klar bei Trump, sagt der CDU-Politiker in der ARD. Er fordere die Republikaner auf, jetzt die Trennung zu vollziehen.



Der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen, Beyer, sagte im Deutschlandfunk, Deutschland als Verbündeter müsse sich jetzt den anständigen und aufrechten demokratischen Kräften zuwenden, die in den USA immer noch in der Mehrheit seien. Auch von der internationalen Gemeinschaft erwarte er, dass sie klar Stellung beziehe.

