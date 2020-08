Nach der von Fälschungsvorwürfen und Gewalt überschatteten Präsidentschaftswahl in Belarus erwägt die EU neue Sanktionen gegen das Land.

Man werde die Beziehungen überprüfen, sagte der Außenbeauftragte Borrell. Die Wahl sei weder frei noch fair gewesen. Staatliche Behörden hätten inakzeptable Gewalt gegen Demonstrierende ausgeübt und Tausende Menschen festgenommen. Borrell forderte, dass alle Inhaftierten sofort freigelassen werden müssten.



Das Außenministerium in Minsk wies die Kritik aus dem Ausland zurück. Die Erklärungen europäischer Politiker seien inakzeptabel, erklärte das Ministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta.



Nach der Wahl am Sonntag waren in Belarus landesweit Proteste ausgebrochen. Es gab Hunderte Verletzte und einen Toten. Nach Angaben der Wahlkommission gewann der seit 1994 regierende Staatschef Lukaschenko mit rund 80 Prozent der Stimmen. Daran gibt es auch international Zweifel.