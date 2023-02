In vielen Städten Nigerias, wie hier in Lagos, warteten Wähler, um ihre Stimme in einem Wahllokal abzugeben. (Ben Curtis / AP / dpa / Ben Curtis)

Wegen Verzögerungen wurde die Stimmabgabe in einigen Wahllokalen bis in den Abend verlängert. Die Wahlkommission in der Hauptstadt Abuja sprach von Logistikfehlern. Reporter der Nachrichtenagentur AP beobachteten in der Stadt Lagos einen bewaffneten Überfall auf ein Wahllokal, aus dem die Stimmzettel gestohlen wurden.

In dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas muss der bisherige Präsident Buhari nach zwei Amtszeiten abgelöst werden. 18 Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge. Auch ein neuer Senat und ein neues Repräsentantenhaus werden gewählt.

Mit ersten Ergebnissen aus Nigeria wird ab Montag gerechnet.

