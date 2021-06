Sachsens Innenminister Wöller strebt die Einführung personalisierter Tickets in Fußball-Stadien an.

Der Name der Besucher müsse künftig auf der Eintrittskarte vermerkt sein, sagte der CDU-Politiker in einem Podcast der "Sächsischen Zeitung". Er werde sich auf der Innenministerkonferenz kommende Woche dafür einsetzen. Es gehe um ein deutliches Zeichen gegen gewalttätige Besucher. Seit Jahren würde behauptet, personalisierte Tickets seien nicht möglich. Jetzt sei aber der Zeitpunkt gekommen. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass vieles digitalisiert werden könne. Mit den Vereinen sei er dazu im Gespräch, führte Wöller aus.



Bei einem Heimspiel von Dynamo Dresden in der Dritten Liga Mitte Mai hatten hunderte Hooligans massiv randaliert. 185 Polizisten wurden den Angaben zufolge verletzt.

