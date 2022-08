Verfassungsschutzpräsident

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in Köln-Chorweiler (dpa / picture alliance / Geisler-Fotopress)

Dies belegten nicht zuletzt Anschläge der vergangenen Jahre. Haldenwang betonte, Ereignisse wie in Lichtenhagen dürften sich nicht wiederholen. Dies könne man nur durch ein starkes zivilgesellschaftliches Engagement und ein energisches Vorgehen der Sicherheitsbehörden im Kampf gegen Rechtsextremismus erreichen. Der Verfassungsschutz sei sich seiner Verantwortung bewusst und handele entschlossen.

Einsatz für eine "wehrhafte Demokratie" gefordert

Die Integrationsbeauftragte, Alabali-Radovan, und der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Schneider, riefen anlässlich des Jahrestags zum Einsatz für eine wehrhafte Demokratie auf. "Die Angriffe waren eine Schande, ein Tiefpunkt in der Geschichte unseres wiedervereinigten Landes", so Alabali-Radovan und Schneider (beide SPD) in einem Gastbeitrag für das Nachrichtenportal "t-online". Man müsse daraus die richtigen Lehren ziehen und entschlossen handeln. "Die wehrhafte Demokratie, das müssen wir alle sein, als starke Einheit in Vielfalt."

Konkret fordern sie "mehr Menschlichkeit statt Misstrauen im Asylrecht" und eine gute Personalausstattung von Polizei und Justiz. Verfassungsfeinde müssten konsequent aus dem Öffentlichen Dienst entfernt werden. Die beiden SPD-Politiker halten auch Präventionsarbeit für sehr wichtig: Der Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung gehöre in jede Schule.

Im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen hatten vom 22. bis 26. August 1992 rechte Gewalttäter das sogenannte Sonnenblumenhaus attackiert. Dort war die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber untergebracht. Vietnamesische Vertragsarbeiter fanden dort vorübergehend eine Unterkunft. Die Gewalttäter warfen Steine und Brandsätze, brüllten rassistische Parolen und behinderten die Feuerwehr. Die Bewohner konnten sich vor den Flammen nur mit Mühe in Sicherheit bringen. Der Polizei gelang es damals nicht, die Angriffe zu stoppen.

