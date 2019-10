Tausende von Angehörigen indigener Völker haben die ecuadorianische Hauptstadt Quito besetzt. Dabei drangen zum Teil bewaffnete Demonstranten in die Nationalversammlung ein, bevor die Polizei sie zurückdrängen konnte, meldet die Nachrichtenagentur Reuters.

Die Ureinwohner folgten einem Aufruf der Konföderation der Indigenen Völker, um gegen die erhöhten Benzinpreise und die Erdölförderung in ihren Gebieten zu protestieren. Vor einer knappen Woche hatte die Regierung die Subventionen auf Treibstoff gestrichen. Der Verkehr in dem Land wird seitdem durch zahlreiche Straßenblockaden in 21 Provinzen gelähmt. Staatschef Moreno hatte bereits am Montag seine Regierungsgeschäfte in die Hafenstadt Guayaquil verlegt, um den Demonstrationen auszuweichen.